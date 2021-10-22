Черевченко назвал заслуженной победу «Динамо» над «Химками»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ. Вячеслав Грулев оформил дубль, Арсен Захарян сделал три голевые передачи.

— Это заслуженная победа «Динамо». Поздравляю команду. Они не имели права сегодня проигрывать. Все-таки день рождения нашего прославленного футболиста. Два гола со стандарта — пришлось перестраивать игру.

— Отсутствие Дмитрия Тихого сказалось на результате?

— Если один человек из основного состава выбывает, то... У нас и Глушакова сегодня не было. Отсутствие Тихонова, конечно, сказывается.

— А что с Ильей Кухарчуком?

— У него проблема, но это не на вчерашней тренировке выявилось. Мы с врачами решили, что его нужно оставить. Если бы он вышел на 10-15 минут, то мог бы пропустить 2-3 недели.

Команда Сандро Шварца набрала 23 очка и догнала лидера чемпионата — «Зенит», которому она уступает только по разности мячей.