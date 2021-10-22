Лесовой: «Восстановление идет по плану. Надеюсь успеть к первым зимним сборам»
Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Лесовой в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым высказался по поводу своего восстановления.
«Восстановление идет по плану, все в порядке. Надеюсь успеть к первым зимним сборам. Весной вернусь на поле, жду своего возвращения, уже не терпится», — сказал Лесовой.
В начале августа футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена. В сезоне-2020/21 Лесовой провел 31 матч за бело-голубых, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Игрок выступает за «Динамо» с 2020 года.
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