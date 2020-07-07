Томас Цорн покидает «Спартак»

Как стало известно «СЭ», генеральный директор «Спартака» Томас Цорн покидает клуб. Решение было принято на встрече с участием владельца клуба Леонида Федуна и заместителя председателя совета директоров Сергея Михайлова. 33-летний немец был назначен в мае 2019-го.

Что касается главного тренера красно-белых, то Доменико Тедеско начнет сезон-20/21, имея задачу выйти в груповой турнир Лиги чемпионов. Также рассматривается несколько кандидатов на роль руководителей как спортивного блока, так и бизнес-направления работы клуба

В сезоне-2019/20 красно-белые, набрав 32 очка в 26 турах, занимают седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».