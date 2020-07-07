РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Томас Цорн покидает «Спартак»

7 июля 2020, 14:29
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», генеральный директор «Спартака» Томас Цорн покидает клуб. Решение было принято на встрече с участием владельца клуба Леонида Федуна и заместителя председателя совета директоров Сергея Михайлова. 33-летний немец был назначен в мае 2019-го.

Что касается главного тренера красно-белых, то Доменико Тедеско начнет сезон-20/21, имея задачу выйти в груповой турнир Лиги чемпионов. Также рассматривается несколько кандидатов на роль руководителей как спортивного блока, так и бизнес-направления работы клуба

В сезоне-2019/20 красно-белые, набрав 32 очка в 26 турах, занимают седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19956
Все опросы
Какое место займет «Спартак» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
50
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир