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Точилин считает, что два поражения «Урала» в последних играх РПЛ подстегнут соперника в матче с «Сочи»

17:59
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин перед началом матча 7-го тура чемпионата России против «Урала» выразил уверенность, что хозяева покажут интересную игру при своих трибунах.

— Калугина нет в старте? Если не взять ту ошибку, то это рядовой случай, — сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер». Поскольку Калугин не попал в старт, то Душан Латагор — центральный защитник. Новосельцев? Каждый футболист для нас ценен, надеюсь, что потеря не станет роковой. Никита выглядел достаточно уверенно, и по праву получил место в основе. «Урал» — опытная и боевитая команда, набрали 7 очков при своих трибунах, в прошлых играх потерпели неудачу, это их будет подстегивать

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

Урал — Сочи

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