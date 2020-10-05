Титов выступает за потолок зарплат и отмену лимита на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что лимит на легионеров в Тинькофф чемпионате России нужно отменить. Также он высказался за введение потолка зарплат.

«Учитывая зарплаты в России для местных игроков, уехать может только тот, кто понимает, что главное — рост, а не деньги, — цитируют Титова «Известия». — Мы разбаловали наших игроков. Лимит на легионеров надо было отменить уже давно. Российский паспорт сейчас очень дорого стоит. Поэтому и получается, что россияне почти не представлены в европейских клубах. Для исправления ситуации нам давно пора вводить потолок зарплат, как в хоккее».

Егор Титов — шестикратный чемпион России, двукратный победитель Кубка России в составе «Спартака».