Титов считает, что повреждение Джикии больше значит для «Спартака», чем травма Промеса

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что потеря флангового форварда Квинси Промеса для московской команды не слишком критична.

«Критична ли для «Спартака» травма Промеса? Сегодня — нет. Нет лидера, которого бы ты потерял и можно говорить: «Все пропало, шеф». Сегодня плюс-минус одинаковые футболисты. Играть без него можно. А выигрывать? Мы видим — в последних шести матчах была всего одна победа с «Торпедо». И то, концовка матча была адской», — цитирует Титова «КП Спорт».

Как отмечает бывший футболист, «Спартак» гораздо чувствительнее ощущает потерю капитана Георгия Джикия.

«Стала ли позиция центрального защитника самой слабой в клубе ввиду отсутствия Джикия? Думаю, да. Можно попробовать сыграть в три центральных защитника. Менять что-то надо. Слава богу, нет еврокубков. Если бы играли там, пропускали бы намного больше», — добавил он.

Промес получил травму в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). У него было диагностировано повреждение икроножной мышцы. Джикия получил повреждение в игре 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).

После 23 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.