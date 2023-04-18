Широков: «Для Дзюбы важны эмоции. В стане «Локомотива» они у него есть»

Директор «Сатурна» Роман Широков поделился впечатлениями от игры форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Мне всегда нравился [Дзюба]. Вопрос был в том, что он влился по ходу чемпионата, когда играл еще за «Адану». В «Локомотив» он тоже на последнем этапе присоединился. Для Артема важны эмоции. В стане железнодорожников они у него есть. К тому же Дзюба самостоятельно готовился и потом провел две недели с командой. Для меня не является чем-то из ряда вон выходящим его нынешняя форма и результативность», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года. За 6 матчей в чемпионате России 34-летний нападающий забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.