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Титов считает, что имеет право критиковать Бонгонда

Камила Абдурахманова
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Экс-капитан «Спартака» Егор Титов отреагировал на слова полузащитника красно-белых Тео Бонгонды.

— Бонгонда перевели критику в его адрес от вас, но Тео заявил, что не знает, кто такой Титов. Как вы отреагировали?

— Я имею право критиковать. Потому что Бонгонда сегодня есть, а завтра его не будет. То, что я вижу, то и говорю.

— Что вы видите?

— Что Бонгонда футболист среднего уровня. Очень среднего. Приехал в «Спартак». Но ты хотя бы зайди в музей, узнай историю. А потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, кто такой Титов. Но у меня нет обиды. И потом не все иностранцы такие, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Титов занимает первое место в «Спартаке» по количеству матчей, сыгранных в чемпионатах России. В составе клуба он шесть раз становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок России. Самым значимым достижением Бонгонда остаются вице-чемпионство и Кубок Бельгии в составе «Генка».

Источник: «РБ Спорт»
Егор Титов
Тео Бонгонда
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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