Адиев о своем будущем: «Был ряд разговоров с командами постсоветского пространства и России»

Бывший тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал «СЭ» о своем будущем.

«Был ряд разговоров с командами постсоветского пространства, были переговоры с клубами из России. Но на сегодняшний день я остаюсь без работы, значит на каком-то этапе что-то не сошлось, поэтому я открыт для предложений. С удовольствием приступлю к работе, но события не тороплю», — сказал Адиев «СЭ».

Последним местом работы россиянина стал грозненский клуб. 1 сентября Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата».