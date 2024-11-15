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Медведева сыграет за «Динамо» в матче с «Амкалом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в шоу-матче «Динамо» — «Амкал».

«Евгения Медведева, как и Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче «Динамо» против «Амкала» в составе «бело-голубых» 17 ноября», — цитирует пресс-службу бело-голубых РИА «Новости».

Шоу-матч между «Динамо» и «Амкалом» состоится в воскресенье, 17 ноября. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Шоу-матч «Динамо» — «Амкал» пройдет на стадионе имени Льва Яшина в воскресенье, начало — в 17.00 мск.

24-летняя Медведева является серебряным призером Олимпийских игр и 2-кратным чемпионом мира.

Фигурное катание
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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