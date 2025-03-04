Титов: «Как мне рассказали, в «Спартаке» все довольны новичками»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу красно-белых в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Первый матч после предсезонной подготовки. «Оренбург» показал, что они готовы и выглядели достойно в первом тайме. Если бы не пропущенный гол, то могли бы зацепить очко. Объективно «Спартак» сильнее, более мастеровитая команда, и сомнений не было, что дожмут.

Не могу составить четкое понимание по новичкам. Здорово, что Солари сразу забил. Это для него будет триггером в дальнейшем. Парень будет прибавлять. Как мне рассказали, новичками довольны все в команде», — сказал Титов Metaratings.ru.

После 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место, уступая «Зениту» при равенстве очков по дополнительным показателям. На счету «Краснодара», который располагается на третьем месте, также 40 баллов.