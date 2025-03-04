Лаксальт: «В России культура боления развита не так сильно, как в Европе»
Полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил уровень РПЛ и культуру боления в России.
«Если брать непосредственно футбол, я считаю, что за последние два года уровень РПЛ вырос: команды стали более равными, нет такого, чтобы одна-две команды выделялись, а остальные были слабыми. Также в лигу приехало много талантливых игроков. То есть уровень самого футбола очень хорош.
Что касается немного негативных моментов, я могу сказать, что в России не так сильно развита околофутбольная составляющая, культура боления. В Европе футболистам невозможно расслабиться из-за давления со стороны болельщиков и медиа, нужно всегда находиться на топ-уровне. Сейчас в России стремятся к этому, но пока что чего-то не хватает», — приводит слова Лаксальта Metaratings.ru.
Лаксальт выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В составе московского клуба он сыграл 73 матча, в которых сделал 5 результативных передач.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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