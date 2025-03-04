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4 марта 2025, 04:05

Лаксальт: «В России культура боления развита не так сильно, как в Европе»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил уровень РПЛ и культуру боления в России.

«Если брать непосредственно футбол, я считаю, что за последние два года уровень РПЛ вырос: команды стали более равными, нет такого, чтобы одна-две команды выделялись, а остальные были слабыми. Также в лигу приехало много талантливых игроков. То есть уровень самого футбола очень хорош.

Что касается немного негативных моментов, я могу сказать, что в России не так сильно развита околофутбольная составляющая, культура боления. В Европе футболистам невозможно расслабиться из-за давления со стороны болельщиков и медиа, нужно всегда находиться на топ-уровне. Сейчас в России стремятся к этому, но пока что чего-то не хватает», — приводит слова Лаксальта Metaratings.ru.

Лаксальт выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В составе московского клуба он сыграл 73 матча, в которых сделал 5 результативных передач.

Источник: Metaratings
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ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
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