Титов о Кокорине: «Он никак не может найти себе место на поле, неуютно чувствует себя в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал очередную травму Александра Кокорина.

— Стоило или отпустить Кокорина в «Фиорентину»? Сейчас часто бывают случаи, когда агент забрасывает информацию в прессу, но на деле она не имеет под собой ничего общего с правдой. Набивать цену Кокорину смысла нет. Его все знают — и у нас, и в Европе. Для России — это очень качественный футболист, но в «Спартаке» у него пока не получается. То одна загадочная травма, теперь мышечное повреждение. Плюс мы видим, что он никак не может найти себе место на поле, неуютно чувствует себя с новыми партнерами.

В «Сочи» наблюдалась другая картина. Там Кокорин быстро влился в коллектив, практически не заметил пропущенного года. Так что хотелось, чтобы Александр как можно скорее вернулся в чувство. Хорошо, что сейчас вновь будет перерыв на матчи сборных. Это позволит ему восстановиться полностью. Не только болельщики, но и руководители, и партнеры — ждут от него результативных действий. (Тимур Ганеев)

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