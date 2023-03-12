Сулейманов: «Оценка сегодняшней встречи? Плохая. Это поражение»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

«Оценка сегодняшней встречи? Плохая. Это поражение. Будем работать, стараться показывать лучшую игру и побеждать. В каждом матче бывают ошибки. Где-то могли не уступать сопернику. Считаю, что пенальти не было. Но если судья так решил, то ничего не изменить», — сказал Сулейманов.

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.