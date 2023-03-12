Полузащитник ЦСКА Медина считает, что армейцы способны завершить сезон в тройке лучших в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает, что армейцам по силам завершить сезон-2022/23 в тройке лучших в чемпионате России.

В воскресенье, 12 марта красно-синие победили «Крылья Советов» (4:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Сегодня была хорошая игра для ЦСКА. Можем ли мы войти в топ-3 РПЛ в этом сезоне? Я думаю, что да», — приводит ТАСС слова Медины.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 19 матчах. У «Ростова», идущего на третьей строчке, 38 очков.