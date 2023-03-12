Полузащитник ЦСКА Медина считает, что армейцы способны завершить сезон в тройке лучших в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает, что армейцам по силам завершить сезон-2022/23 в тройке лучших в чемпионате России.
В воскресенье, 12 марта красно-синие победили «Крылья Советов» (4:0) в матче 19-го тура РПЛ.
«Сегодня была хорошая игра для ЦСКА. Можем ли мы войти в топ-3 РПЛ в этом сезоне? Я думаю, что да», — приводит ТАСС слова Медины.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 19 матчах. У «Ростова», идущего на третьей строчке, 38 очков.
Источник: https://tass.ru/sport/17246143
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|
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|38
|
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|5
|35-24
|32
|
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|
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|
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|5
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|
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|
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|1
|11
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|19
|3
|4
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
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|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
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|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
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|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
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ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
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|7
|И
|К
|Ж
|
|
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Локомотив
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|1
|1
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|17
|1
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|1
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