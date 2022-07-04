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Гурцкая: «Каждый новый тренер «Спартака» понимает: надо начать так, чтобы его не уволили в первые две недели»

Тимур Гурцкая оценил назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»

Агент Тимур Гурцкая оценил назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

— «Спартак» бодро играет на сборах.

— Это не первый год так. Уже классика.

— В сезоне будет как всегда?

— Каждый новый тренер «Спартака» читает брошюру о своих предшественниках и понимает, что ему надо начать так, чтобы его не уволили в первые две недели. Посмотрим, как пройдут первые пять туров чемпионата, Суперкубок. Тогда будет хоть что-то понятно.

— Мне кажется, что Абаскаль — идеальный претендент на то, чтобы выиграть Суперкубок.

— Думаешь?

—У «Спартака» в последнее время титулы берут тренеры, которые до этого никогда их не брали.

— Может быть, не знаю. Пока я посмотрел вчерашний матч с «Енисеем»: весело, бодро, но ошибок много.

О назначении 33-летнего испанца на должность официально было объявлено 10 июня. На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли.

Абаскаль в конце прошедшего сезона исполнял обязанности главного тренера «Базеля», команда под его руководством завоевала серебро чемпионата Швейцарии.

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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Тимур Гурцкая
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