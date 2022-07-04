Гурцкая: «Каждый новый тренер «Спартака» понимает: надо начать так, чтобы его не уволили в первые две недели»
Агент Тимур Гурцкая оценил назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».
— «Спартак» бодро играет на сборах.
— Это не первый год так. Уже классика.
— В сезоне будет как всегда?
— Каждый новый тренер «Спартака» читает брошюру о своих предшественниках и понимает, что ему надо начать так, чтобы его не уволили в первые две недели. Посмотрим, как пройдут первые пять туров чемпионата, Суперкубок. Тогда будет хоть что-то понятно.
— Мне кажется, что Абаскаль — идеальный претендент на то, чтобы выиграть Суперкубок.
— Думаешь?
—У «Спартака» в последнее время титулы берут тренеры, которые до этого никогда их не брали.
— Может быть, не знаю. Пока я посмотрел вчерашний матч с «Енисеем»: весело, бодро, но ошибок много.
О назначении 33-летнего испанца на должность официально было объявлено 10 июня. На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли.
Абаскаль в конце прошедшего сезона исполнял обязанности главного тренера «Базеля», команда под его руководством завоевала серебро чемпионата Швейцарии.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -