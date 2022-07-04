ЦСКА — «Нижний Новгород»: составы команд на товарищеский матч

ЦСКА и «Нижний Новгород» 4 июля проведут товарищеский матч в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер». Стали известны составы команд на эту встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Каптилович, Дивеев, Большаков, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Ермаков, Медина, Заболотный.

Запасные: Боков, Тороп, Карраскаль, Чалов, Гайч, Щенников, Яковлев, Конюхов, Тарба, Гурченко, Казаков, Багринцев, Елеев. Лукин.

«Нижний Новгород»: Гойло, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Гоцук, Корнюшин, Майга, Калинский, Берковский, Милсон, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Нигматуллин, Агапов, Каккоев, Пенчиков, Горбунов, Шарипов, Карасев, Никитин, Я.Михайлов, Шильцов, Югалдин, Кротов, Рыбчинский.