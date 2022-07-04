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Сегодня, 19:02

Источник: Защитник «Нижнего Новгорода» Масоэро получил травму и выбыл на 2-3 недели

Руслан Минаев
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Защитник «Нижнего Новгорода» Лукас Масоэро получил травму на тренировке команды, сообщает Sport24.

По данным источника, на восстановление у 27-летнего аргентинца уйдет 2-3 недели.

В прошедшем сезоне Масоэро сыграл за нижегородцев 27 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Сегодня, 4 июля «Нижний Новгород» проведет товарищеский матч против ЦСКА. Встреча состоится в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-04-zashchitnik-nizhnego-novgoroda-masoero-poluchil-travmu-i-vybyl-na-2-3-nedeli
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