Тимур Аюпов: «Почему почти в каждом туре на первый план выходит судейская бригада?»

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов после завершения матча 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:1) раскритиковал работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым.

— Эту игру можно занести нам в актив. Если судить чисто по содержанию, то это была одна из лучших игр наших в сезоне, но подвела реализация, — цитирует Аюпова официальный сайт «Оренбурга».

Что произошло в конце? Ни одна команда не хотела уступать. Градус игры и так был завышен. Дали волю эмоции, чувствам.

Только не могу понять, почему почти в каждом туре на первый план выходит судейская бригада? Хотя они должны обслуживать игры. А у нас получается, что в каждом матче судьи выходят на первый план и трактуют эпизоды так, как им хочется. Никто в нашей команде не удовлетворен судейством.

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