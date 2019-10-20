РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тимур Аюпов: «Почему почти в каждом туре на первый план выходит судейская бригада?»

15:54
Теги:

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов после завершения матча 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:1) раскритиковал работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым.

— Эту игру можно занести нам в актив. Если судить чисто по содержанию, то это была одна из лучших игр наших в сезоне, но подвела реализация, — цитирует Аюпова официальный сайт «Оренбурга».

Что произошло в конце? Ни одна команда не хотела уступать. Градус игры и так был завышен. Дали волю эмоции, чувствам.

Только не могу понять, почему почти в каждом туре на первый план выходит судейская бригада? Хотя они должны обслуживать игры. А у нас получается, что в каждом матче судьи выходят на первый план и трактуют эпизоды так, как им хочется. Никто в нашей команде не удовлетворен судейством.

Оренбург — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/kommentarij-timura-ayupova-posle-matcha1.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир