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Петрушин: «Динамо» обязано сохранить Тюкавина»

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Бывший футболист «Динамо» Алексей Петрушин оценил результативность нападающего Константина Тюкавина.

«Не могу сказать, что в игре Тюкавина что-то изменилось. Он по-прежнему старается играть на своих сильных качествах, а это прежде всего скорость и хорошие открывания. Плюс везение в игровых видах спорта еще никто не отменял. Сейчас у него поперло. Умение забивать же никуда не делось. Просто так бывает — не везло, а сейчас снова прорвало. И стал лидером в атаке. Думаю, «Динамо» обязано сохранить Тюкавина», — сказал Петрушин «РБ Спорт».

Тюкавин является воспитанником бело-голубых. Всего за основную команду «Динамо» он провел 111 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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Сочи – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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