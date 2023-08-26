Тихонов считает, что «Пари НН» и «Ростов» смогут забить друг другу в шестом туре РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мыслями в преддверии матча 6-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Ростовом».

«У «Ростова» серьезные проблемы в защите, очень много пропускает, уже и пять влетело от «Крыльев», и четыре от «Сочи». Отвечать своими голами тоже пока получается с трудом. У «Пари НН» также вышел удар по самолюбию в прошлой игре, где нижегородцы неожиданно уступили «Факелу». Но именно в поединке с ростовчанами есть шанс вырулить из пике и показать удовлетворительный результат — ничью. На большее рассчитывать тяжело, а вот по одному голу в вязкой, неуступчивой игре — самое то», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 26 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. На данный момент ростовчане занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России (7 очков). Команда из Нижнего Новгорода идет на 14-й строчке (4 очка).