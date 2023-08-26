26 августа, в субботу, «Рубин» примет в Казани «Динамо» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится на «Ак Барс Арене», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин — «Динамо». Смотреть видеотрансляцию можно будет на телеканале «Матч Премьер». Эфир начнется в 17.25. Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

«Рубин после 5 туров занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова набрала пять очков. «Динамо» с 10 очками идет на третьей строчке.