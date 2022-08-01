Тихий о поражении «Ростову»: «При всем уважении, у «Химок» полумоментов было на порядок больше»

Тихий заявил, что у «Химок» было больше полумоментов в матче с «Ростовом»

Капитан и защитник «Химок» Дмитрий Тихий заявил, что команда заслужила ничейный результат в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Считаю, что не совсем закономерно мы сыграли сегодня, было бы справедливо, если была бы ничья. При всем уважении, у нас полумоментов было на порядок больше, чем у «Ростова», приводит слова Тихого пресс-служба «Химок».

«Химки» набрали 4 очка после трех туров РПЛ и занимает 7-е место в турнирной таблице.

В следующем матче подмосковный клуб на выезде сыграют против «Торпедо». Игра пройдет 7 августа, начало встречи — 15.00 по московскому времени.