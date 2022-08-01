Агент полузащитника Кравцова рассказал, как проходит адаптация футболиста в «Сочи»

Андрей Талаев, агент полузащитника Кирилла Кравцова, поделился мнением об адаптации футболиста в «Сочи».

«Адаптация в «Сочи» проходит хорошо, Кирилл привыкает к новым требованиям. Надеемся, что он сумеет закрепиться в составе клуба и проявит себя там с лучшей стороны», — сказал агент «РБ Спорт».

Напомним, что Кравцов перешел в «Сочи» из «Зенита». С командой из одноименного города полузащитник подписал четырехлетний контракт.

В прошлом сезоне Кирилл Кравцов провел за «Нижний Новгород» 11 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.