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Сегодня, 17:03

Агент полузащитника Кравцова рассказал, как проходит адаптация футболиста в «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент полузащитника Кирилла Кравцова, поделился мнением об адаптации футболиста в «Сочи».

«Адаптация в «Сочи» проходит хорошо, Кирилл привыкает к новым требованиям. Надеемся, что он сумеет закрепиться в составе клуба и проявит себя там с лучшей стороны», — сказал агент «РБ Спорт».

Напомним, что Кравцов перешел в «Сочи» из «Зенита». С командой из одноименного города полузащитник подписал четырехлетний контракт.

В прошлом сезоне Кирилл Кравцов провел за «Нижний Новгород» 11 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-nadeemsya-chto-kravtsov-sumeet-zakrepit-sya-v-sostave-sochi/
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