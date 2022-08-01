Агент полузащитника Кравцова рассказал, как проходит адаптация футболиста в «Сочи»
Андрей Талаев, агент полузащитника Кирилла Кравцова, поделился мнением об адаптации футболиста в «Сочи».
«Адаптация в «Сочи» проходит хорошо, Кирилл привыкает к новым требованиям. Надеемся, что он сумеет закрепиться в составе клуба и проявит себя там с лучшей стороны», — сказал агент «РБ Спорт».
Напомним, что Кравцов перешел в «Сочи» из «Зенита». С командой из одноименного города полузащитник подписал четырехлетний контракт.
В прошлом сезоне Кирилл Кравцов провел за «Нижний Новгород» 11 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
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|7
|
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|
5
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|
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|0
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|6-7
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|
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
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|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
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|7.08
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|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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|4
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Ростов
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|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
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|
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Арсен Захарян
Динамо
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|И
|К
|Ж
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Краснодар
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|1
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Локомотив
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