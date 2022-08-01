Полузащитник «Ахмата»: «Талалев выбирает определенного игрока соперника, и мимо него никому нельзя пробегать. Надо обязательно втыкаться»
Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин рассказал о специфичных заданиях от главного тренера команды Андрея Талалаева.
— Про требования Талалаева: их называют специфическими. В чем именно?
— Я сталкивался с требованиями тренеров, за которыми не стоит ничего. Что требуют, особенно не объясняется. Например, идет разбор голов на теории. Окей, пропустили со стандарта, это всегда чья-то ошибка, а другие стандарты вообще не смотрят, потому что голом не кончились.
У Талалаева четкие инструкции: что ты должен делать, что нет. Пространства для сомнений, самоанализа минимум.
— После «Локомотива» Талалаев публично разносит Семенова — не называя фамилии, но всем все понятно. Это между ними личное или чье-то раздутое эго?
— Нашла коса на камень. Это эмоции сразу после игры, причем неплохой — «Локомотив» мы переиграли, у меня было два хороших момента (я вообще столько упустил весной, что мог бы за лучшего бомбардира бороться). А пропустили необязательные мячи, после своих ошибок.
— Представь, что после игры читал бы про себя: «В мои времена этого футболиста отправили бы на полгода в дубль или еще куда-то». Потом Талалаев аргументировал: но это легионер... А как бы ты отреагировал?
— Про меня Талалаев тоже всякое говорил в ФНЛ — я немножко в шоке был. Тогда еще не привык к такому давлению тренера через прессу. Если поднять интервью, можно найти слова Талалаева о том, что Трошечкин пока не соответствует заявленному уровню.
— Ну это мягко.
— С «Нижним Новгородом» пропустили из-за моей ошибки — Талалаев сказал, что это произошло по вине одного футболиста, и я понимал: это про меня. То есть тогда, в «Химках», он вел себя в прессе более агрессивно, в «Ахмате» — лояльнее. Да и я привык, успокоился, плюс понимаю, для чего это делается.
— Талалаев говорил, бывает обратный эффект. Ты это видел?
— Те, кто вообще публичную критику не принимает, могут на такое обозлиться. Но некоторым же вообще по фигу, что тренер говорит, плохо слушают его замечания.
— Знаю, Талалаев может давать брутальные задания на игру. Ты получал такие?
— Например, такое: выбирает определенного игрока соперника, и мимо него никому нельзя пробегать. Надо обязательно втыкаться, — рассказал Трошечкин Sport24.
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|+/-
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|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
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2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
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4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
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9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
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13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
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14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
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15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
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16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
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Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
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Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
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Федор Смолов
Динамо
|4
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
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Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
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Даниил Уткин
Ростов
|3
|
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
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Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
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Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0