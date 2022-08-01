Полузащитник «Ахмата»: «Талалев выбирает определенного игрока соперника, и мимо него никому нельзя пробегать. Надо обязательно втыкаться»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин рассказал о специфичных заданиях от главного тренера команды Андрея Талалаева.

— Про требования Талалаева: их называют специфическими. В чем именно?

— Я сталкивался с требованиями тренеров, за которыми не стоит ничего. Что требуют, особенно не объясняется. Например, идет разбор голов на теории. Окей, пропустили со стандарта, это всегда чья-то ошибка, а другие стандарты вообще не смотрят, потому что голом не кончились.

У Талалаева четкие инструкции: что ты должен делать, что нет. Пространства для сомнений, самоанализа минимум.

— После «Локомотива» Талалаев публично разносит Семенова — не называя фамилии, но всем все понятно. Это между ними личное или чье-то раздутое эго?

— Нашла коса на камень. Это эмоции сразу после игры, причем неплохой — «Локомотив» мы переиграли, у меня было два хороших момента (я вообще столько упустил весной, что мог бы за лучшего бомбардира бороться). А пропустили необязательные мячи, после своих ошибок.

— Представь, что после игры читал бы про себя: «В мои времена этого футболиста отправили бы на полгода в дубль или еще куда-то». Потом Талалаев аргументировал: но это легионер... А как бы ты отреагировал?

— Про меня Талалаев тоже всякое говорил в ФНЛ — я немножко в шоке был. Тогда еще не привык к такому давлению тренера через прессу. Если поднять интервью, можно найти слова Талалаева о том, что Трошечкин пока не соответствует заявленному уровню.

— Ну это мягко.

— С «Нижним Новгородом» пропустили из-за моей ошибки — Талалаев сказал, что это произошло по вине одного футболиста, и я понимал: это про меня. То есть тогда, в «Химках», он вел себя в прессе более агрессивно, в «Ахмате» — лояльнее. Да и я привык, успокоился, плюс понимаю, для чего это делается.

— Талалаев говорил, бывает обратный эффект. Ты это видел?

— Те, кто вообще публичную критику не принимает, могут на такое обозлиться. Но некоторым же вообще по фигу, что тренер говорит, плохо слушают его замечания.

— Знаю, Талалаев может давать брутальные задания на игру. Ты получал такие?

— Например, такое: выбирает определенного игрока соперника, и мимо него никому нельзя пробегать. Надо обязательно втыкаться, — рассказал Трошечкин Sport24.