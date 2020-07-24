The Times: Ловрен перейдет в «Зенит» за 10,9 миллиона фунтов

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен перейдет в «Зенит», утверждает The Times.

По информации источника, покупка 31-летнего хорвата обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 10,9 миллиона фунтов.

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В сезоне-2019/20 защитник провел за мерсисайдцев 15 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 14,4 миллиона фунтов.