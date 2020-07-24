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The Times: Ловрен перейдет в «Зенит» за 10,9 миллиона фунтов

14:16
Деян Ловрен. Фото Sky Sports
Деян Ловрен. Фото Sky Sports
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен перейдет в «Зенит», утверждает The Times.

По информации источника, покупка 31-летнего хорвата обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 10,9 миллиона фунтов.

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В сезоне-2019/20 защитник провел за мерсисайдцев 15 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 14,4 миллиона фунтов.

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