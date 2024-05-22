Терехин ожидает сумасшедшего матча между «Краснодаром» и «Динамо» в последнем туре РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром».

Игра пройдет 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Хотелось бы, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Матч будет сумасшедшим, потому что и «Краснодар» еще не потерял шансов на чемпионство. В Краснодаре «Динамо» будет очень тяжело выиграть. Но не жалко будет две команды, если одна из них станет чемпионом, — «Краснодар» и «Динамо». «Зенит» уже сто раз был. Но больше хотелось бы «Динамо». На ничью никто играть не будет, однозначно», — цитирует Терехина Vprognoze.ru.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).