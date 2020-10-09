«Температура? Не, не слышали!» Гильерме в хорошем настроении занимается на тренажере
«Локомотив» опубликовал видео тренировки вратаря команды Гильерме на тренажерах. Ранее голкипер не попал в заявку сборной России на товарищеский матч со Швецией (1:2) из-за сомнительных тестов на коронавирус.
«Всем привет от Гили! Температура? Не, не слышали!» — говорится в сообщении «Локо» в Twitter.
Всем привет от Гили! ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 9, 2020
Температура? Не, не слышали! ?? pic.twitter.com/Bj41lDBVfT
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.