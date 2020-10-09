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«Температура? Не, не слышали!» Гильерме в хорошем настроении занимается на тренажере

20:36
Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Локомотив» опубликовал видео тренировки вратаря команды Гильерме на тренажерах. Ранее голкипер не попал в заявку сборной России на товарищеский матч со Швецией (1:2) из-за сомнительных тестов на коронавирус.

«Всем привет от Гили! Температура? Не, не слышали!» — говорится в сообщении «Локо» в Twitter.

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