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Тедеско сравнил российских и западных футболистов

23:15
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подчеркнул, что российские и европейские футболисты похожи: одни всегда голодны до побед, других требуется подстегивать.

— В чем разница в менталитете российских футболистов и легионеров?

— В любой стране люди разные. Скажем, в Германии вы встретите много футболистов, которые хотят побеждать всегда — в любом матче или тренировке. Но есть также ребята, которые думают, что на занятиях это не так уж важно. Или выиграют один матч, гордятся им, забывая о следующем. То же самое у россиян — одни всегда голодны до побед, других требуется подстегивать. Но и с французами так же, и итальянцами, и португальцами, и всеми остальными. (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.

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