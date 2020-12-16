Тедеско: «Спартак» не привык играть два раза в неделю, а «Зенит» привык»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ выразил мнение, что его команда не привыкла играть в графике при двух играх на неделе.

— Вы боролись с другими командами этой осенью без еврокубков...

— В прошлом сезоне тоже «Спартак» не играл в еврокубках. В чем же разница? «Зенит» играл в Лиге чемпионов, «Локомотив» тоже играл. Не первый год такая ситуация, как сейчас. Из-за пандемии мы играли в августе и июле по два матча в неделю. Наша команда не привыкла, а другие команды привыкли. У «Зенита» есть возможность для ротации, Дзюба вместо Азмуна и наоборот. У нас очень молодая команда, но в будущем она достигнет высот. Игрокам нужно больше времени и все придет. «Зенит» был лучше. Не думайте о календаре — кто-то привык играть два раза в неделю, «Спартак» нет.

(Гоша Чернов)