Тедеско рассказал, за какие сборные он будет болеть на Евро
Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, за какие команды он будет болеть на Евро-2020.
— Последний вопрос — о предстоящем Евро. Чего вы ожидаете от него? Как проявят себя сборные России и Германии? Кто возьмет титул?
— Перед стартом таких крупных турниров я всегда в предвкушении. Люблю смотреть матчи и на время становиться обычным фанатом. Разница между сборными сейчас настолько мала, что не решусь предсказать победителя. Очень интересно, кто возьмет золото, но я, конечно, буду держать кулаки за Россию, Германию и Италию, — сказал Тедеско.
35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.
(Константин Алексеев)
Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/
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