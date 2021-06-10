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Тедеско рассказал, за какие сборные он будет болеть на Евро

01:35
Евро-2020. Фото УЕФА.
Евро-2020. Фото УЕФА.
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, за какие команды он будет болеть на Евро-2020.

— Последний вопрос — о предстоящем Евро. Чего вы ожидаете от него? Как проявят себя сборные России и Германии? Кто возьмет титул?

— Перед стартом таких крупных турниров я всегда в предвкушении. Люблю смотреть матчи и на время становиться обычным фанатом. Разница между сборными сейчас настолько мала, что не решусь предсказать победителя. Очень интересно, кто возьмет золото, но я, конечно, буду держать кулаки за Россию, Германию и Италию, — сказал Тедеско.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

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