Мурзагулов сравнил сохранение «Уфой» прописки в РПЛ с верблюдом, пролезшим в ушко иголки

Экс-председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов ярко высказался по поводу сохранения командой прописки в высшем дивизионе России.

«Это верблюд, пролезший в ушко иголки и расстроивший очень много падишахов и визирей», — написал Мурзагулов в Instagram.

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.