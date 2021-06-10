Мурзагулов сравнил сохранение «Уфой» прописки в РПЛ с верблюдом, пролезшим в ушко иголки
01:39
Экс-председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов ярко высказался по поводу сохранения командой прописки в высшем дивизионе России.
«Это верблюд, пролезший в ушко иголки и расстроивший очень много падишахов и визирей», — написал Мурзагулов в Instagram.
В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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