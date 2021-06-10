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Мурзагулов сравнил сохранение «Уфой» прописки в РПЛ с верблюдом, пролезшим в ушко иголки

01:39
Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос в Instagram. Фото Instagram Ростислав Мурзагулов. Фото Instagram
Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос в Instagram. Фото Instagram
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Экс-председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов ярко высказался по поводу сохранения командой прописки в высшем дивизионе России.

«Это верблюд, пролезший в ушко иголки и расстроивший очень много падишахов и визирей», — написал Мурзагулов в Instagram.

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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