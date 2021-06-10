Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Она поддерживала меня в сложные периоды». Тедеско — о Зареме

01:20
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил благодарность супруге владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

— В последнее время информационное пространство разрывает Зарема Салихова, которая вышла из совета директоров «Спартака» в знак протеста против назначения Руя Витории. Как оцениваете эту ситуацию?

— Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и ее мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке» — в том числе в сложные периоды. За это ей очень благодарен, — сказал Тедеско.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 28855
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Моргенштерн отреагировал на попадание своих треков в плейлист сборной Украины
Тедеско рассказал, за какие сборные он будет болеть на Евро
«Очень благодарен Зареме. И высоко ценю ее мнение». Большое интервью Доменико Тедеско
В «Минске» подтвердили, что полузащитник клуба близок к переходу в «Локомотив»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы