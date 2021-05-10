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Юрий Матвеев объяснил, почему «Урал» играл на удержание счета в матче с «Ростовом»

18:49
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Статистике мы не уделяли большого внимания, хотели порадовать болельщиков хорошей игрой, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер» 10 мая. — Почему получилось два разных тайма? Очень хотели победить и удержать счет во втором тайме, поэтому сели. Требований не было, чтобы мы отдали мяч. Наверное, это из области психологии. Поэтому разные таймы получились».

Единственный мяч на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.

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