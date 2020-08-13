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Тедеско рассказал о здоровье Кокорина и Урунова

14:37
Полузащитник Остон Урунов на первой тренировке в «Спартаке». Фото ФК «Спартак»
Полузащитник Остон Урунов на первой тренировке в «Спартаке». Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Ахмата» рассказал о состоянии новичков красно-белых Александра Кокорина и Остона Урунова.

— У Кокорина небольшая проблема с мышцами, — сказал Тедеско. — Отслеживаем динамику. Пока сложно сказать, сможет ли он сыграть с «Ахматом» или «Уфой». Проверяем его состояние каждый день. Мы в плотном контакте с медицинским штабом и надеемся на скорейшее выздоровление Александра. Это не очень здорово, что у нас есть новички, но они по разным причинам не могут сыграть за нас. Урунов к сожалению перенес злосчастный вирус, не мог тренироваться три недели. Ему нужно время чтобы набрать форму. Динамика положительная. (Дмитрий Зеленов)

Спартак — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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