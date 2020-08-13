Тедеско рассказал о здоровье Кокорина и Урунова

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Ахмата» рассказал о состоянии новичков красно-белых Александра Кокорина и Остона Урунова.

— У Кокорина небольшая проблема с мышцами, — сказал Тедеско. — Отслеживаем динамику. Пока сложно сказать, сможет ли он сыграть с «Ахматом» или «Уфой». Проверяем его состояние каждый день. Мы в плотном контакте с медицинским штабом и надеемся на скорейшее выздоровление Александра. Это не очень здорово, что у нас есть новички, но они по разным причинам не могут сыграть за нас. Урунов к сожалению перенес злосчастный вирус, не мог тренироваться три недели. Ему нужно время чтобы набрать форму. Динамика положительная. (Дмитрий Зеленов)