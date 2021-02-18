Администрация Тамбовской области объяснила, почему не может перекрывать долги «Тамбова»

Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов в беседе с «СЭ» прокомментировал финансовое положение «Тамбова».

«Клуб сам решает, какое у него будет продолжение. Он не является структурным подразделением управления по физической культуре и спорта, — объяснил Белоусов «СЭ». — Область не в состоянии помочь перекрывать долги клуба — это законодательно невозможно. Все деньги, которые клуб должен был получить от области в сезоне-2019/20, он получил. Этот бюджет разработал сам клуб. Но клуб финиширует с долгами, необоснованными долгами. И организация, которая имеет долги, не может получать бюджетную поддержку. Закрытие существующих долгов — это дело клуба».

(Константин Колмаков)

Как ранее стало известно «СЭ», губернатор Тамбовской области Александр Никитин неделю не реагировал на предложение РФС выделить клубу 150-200 миллионов рублей под документально оформленные гарантии властей региона в том, что такая же сумма будет в ближайшие годы вложена в развитие детско-юношеского футбола в субъекте РФ. Затем Никитин вышел на связь и обещал подумать. При этом наши источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что руководство РФС и РПЛ уже готовятся к худшему сценарию — веры в положительный ответ губернатора почти не остается.

Сегодня, 18 февраля, сообщалось, что «Тамбов» может сняться с РПЛ и БЕТСИТИ Кубка России по футболу.