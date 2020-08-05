Тедеско рассказал, что даст «Спартаку» Кокорин

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подчеркнул: неприемлемо говорить, что в команде есть игроки стартового состава — это унижает всех остальных.

— С приходом Кокорина вы перейдете на схему с тремя нападающих или продолжите играть с двумя?

— Все возможно. У нас теперь больше вариантов.

— Кокорин — игрок стартового состава или ротации?

— У нас нет игроков стартового состава. Так говорить неприемлемо — это неуважительно по отношению ко всем остальным, унижает их. Никто не может считать себя основным и расслабляться по этой причине. Все должны доказывать каждый день. У нас есть много вариантов — Понсе, Соболев, Ларссон, Кокорин, Глушенков, Мирзов, Тил, Бакаев и так далее. Единственное, что могу сказать — по первым тренировкам виден опыт футболиста. По решениям, которые он принимает, по тому, как ставит корпус. Безусловно, он добавит зрелости команде, будет нам полезен. (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.