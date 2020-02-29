Тедеско оценил бутсы Рассказова

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, о чем говорил с защитником Николаем Рассказовым в перерыве матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Динамо». Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

— Мы пообщались с Рассказовым — я отметил его бутсы. Отличные! В перерыве сказал ему: классная обувь, Коля, — признался Тедеско.