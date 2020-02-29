Тедеско оценил бутсы Рассказова
19:15
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, о чем говорил с защитником Николаем Рассказовым в перерыве матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Динамо». Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
— Мы пообщались с Рассказовым — я отметил его бутсы. Отличные! В перерыве сказал ему: классная обувь, Коля, — признался Тедеско.
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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи