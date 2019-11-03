Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на предматчевой пресс-конференции перед матчем 15-го тура РПЛ «Арсеналом» рассказал о состоянии команды.

— В каком состоянии команда подходит к игре с «Арсеналом»? — вопрос Тедеско

— Все нормально, несмотря на плотный график. Команда хорошо восстановилась, сегодня финальная тренировка, Исходя из этого, будем формировать стартовый состав.

— Насколько Гус Тил справляется с ролью запасного?

— Каждый хочет играть. У «Спартака» длинная скамейка. Даже те ребята, которые перешли к нам из «Спартака» -2, хотят выходить на поле. Гусс — талантливый парень, хорошо работает, постоянно с ним общаемся. Даже если он выйдет на поле с «Арсеналом», это означает, что кто-то другой сядет. Это бесконечная история. Если выйдет Гус, у меня спросят, почему не играет Бакаев. У всех есть шанс, надеемся, Гус в ближайшее время себя покажет.

— А не было мыслей попробовать его в качестве центрального нападающего?

— Мы думали использовать Гуса в центре нападения или вторым нападающим. У него есть рост, скорость, хорошо играет головой. Так что не исключаю такой вариант.

— Кто сможет заменить Бакаева, который пропустит игру из-за перебора желтых карточек?

— Мы имеем несколько вариантов, но я не могу сказать, кого поставлю на игру. У нас большой выбор — Гус Тил, Рома Зобнин. Есть из кого выбирать, свой выбор мы сделаем.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр