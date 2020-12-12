Тедеско — о поражении от «Сочи»: «Мы очень разочарованы этой ошибкой»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:0).
— Играли хорошо. До того, как мы пропустили, у нас была хорошая структура, — заявил Тедеско. — Затем пропустили мяч, который не должны были пропускать. Терять мяч в такой ситуации — недопустимо. Мы очень разочарованы этой ошибкой, но мы — молодая команда, и наша задача учиться на таких ошибках и в дальнейшем их исключать. Такие оплошности невозможно предвидеть после такого хорошего первого тайма с отличными моментами, который у нас был. Так же мы продолжали играть и в начале второго тайма, но после гола оказались во власти эмоций и потеряли структуру игры, идею, как надо играть в футбол. Но мы все равно должны были забивать.
(Игорь Рабинер)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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