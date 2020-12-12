РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско — о поражении от «Сочи»: «Мы очень разочарованы этой ошибкой»

19:40
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:0).

— Играли хорошо. До того, как мы пропустили, у нас была хорошая структура, — заявил Тедеско. — Затем пропустили мяч, который не должны были пропускать. Терять мяч в такой ситуации — недопустимо. Мы очень разочарованы этой ошибкой, но мы — молодая команда, и наша задача учиться на таких ошибках и в дальнейшем их исключать. Такие оплошности невозможно предвидеть после такого хорошего первого тайма с отличными моментами, который у нас был. Так же мы продолжали играть и в начале второго тайма, но после гола оказались во власти эмоций и потеряли структуру игры, идею, как надо играть в футбол. Но мы все равно должны были забивать.

(Игорь Рабинер)

Сочи — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир