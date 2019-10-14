Тедеско игрокам «Спартака» представил Цорн

Немецкий специалист Доменико Тедеско в сопровождении генерального директора «Спартака» Томаса Цорна провел свою первую тренировку в качестве главного тренера красно-белых.

Во время занятия он был представлен футболистам, которые в настоящее время не находятся в расположении сборных.

Сегодня красно-белые официально объявят о назначении Тедеско. Контракт заключат на 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон с учетом бонусов за достижения. (Дарья Исаева)