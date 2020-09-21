Тедеско готов к борьбе с «Зенитом»? Live c Мостовым — в 19.00
13:00
Эфир о последних событиях в российском футболе со знаменитым полузащитником Александром Мостовым — в 19.00 на YouTube-канале «СЭ». Ведущие — Мария Маркова и Дмитрий Зеленов.
Главные темы:
— «Спартак» догнал «Зенит»;
— Кошмар «Динамо» в Лиге Европы;
— Пробьется ли «Краснодар» в Лигу чемпионов;
— Надо ли сокращать РПЛ.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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