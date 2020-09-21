Эфир о последних событиях в российском футболе со знаменитым полузащитником Александром Мостовым — в 19.00 на YouTube-канале «СЭ». Ведущие — Мария Маркова и Дмитрий Зеленов.

Главные темы:

— «Спартак» догнал «Зенит»;

— Кошмар «Динамо» в Лиге Европы;

— Пробьется ли «Краснодар» в Лигу чемпионов;

— Надо ли сокращать РПЛ.