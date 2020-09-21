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Тедеско готов к борьбе с «Зенитом»? Live c Мостовым — в 19.00

13:00

Эфир о последних событиях в российском футболе со знаменитым полузащитником Александром Мостовым — в 19.00 на YouTube-канале «СЭ». Ведущие — Мария Маркова и Дмитрий Зеленов.

Главные темы:

— «Спартак» догнал «Зенит»;

— Кошмар «Динамо» в Лиге Европы;

— Пробьется ли «Краснодар» в Лигу чемпионов;

— Надо ли сокращать РПЛ.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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