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Тедеко остался доволен вторым местом «Спартака» в сезоне-2020/21

11:25
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что остался доволен вторым местом команды по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ.

— Вы привели «Спартак» к лучшему результату за 4 года. 17 мая 2017 года фанаты заполнили все поле на арене, отмечая титул. Символично. Какие у вас сейчас чувства после завершения работы?

— Если ты боишься ошибиться, боишься давления, лучше не заниматься этой работой. Быть тренером команды — большая ответственность. Но быть тренером такой команды с такими традициями и историей — это очень большая ответственность. Перед матчем мы уже знали, что точно сыграем в Лиге Европы. Но когда я подписывал контракт, третье место давало право участия в квалификации Лиги чемпионов. Времена изменились. Будь все по-старому, мы вышли бы в группу ЛЧ напрямую. Проиграй мы вчера, все равно мы провели хороший сезон. Статистика бывает разная. Если не брать титул в 2017-м, то второе место — лучший результат с 2012 года, по-моему. Так что, даже если бы мы стали третьими, это было бы неплохо.

«Спартак», набравший 57 очков, занял второе место в турнирной таблице РПЛ и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.

(Артем Калинин)

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