Тедеско - об уходе из «Спартака»: «Дал клубу возможность сменить тренера в январе»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как принял решение уйти из клуба.

- Вы вышли в ЛЧ, команда празднует 100-летие, все получается. Не понимаю, почему же вы уходите на пике славы?

- Вы правы, история этой команды не закончилась. Они смогут завоевать еще много трофеев. Но в декабре я принял решение. И за прошедшие полгода много раз ответил на этот вопрос. Думал, что после объявления вопросы прекратятся. Ну спросят еще разок-другой в январе-феврале. Но нет, это происходит по сей день. Я хотел быть честным. Дал всем шанс еще перед отпуском принять факт моего ухода. Дал клубу возможность сменить тренера в январе. Но честнее и прямее я быть уже не могу. Для меня это непростое решение, но оно принято. По причинам, которые уже объяснял. Если бы вы спросили мою семью, они бы сказали вам: «Нет никаких проблем, оставайся в Спартаке». Но это было мое решение.

Доменико Тедеско возглавляет «Спартак» с сезона 2019/20. По итогам нынешнего сезона команда заняла второе место в Тинькофф РПЛ и получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

(Артем Калинин)