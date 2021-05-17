Тедеско рассказал, что уже попрощался с игроками «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, который покидает клуб, выразил слова благодарности игрокам команды за совместную работу.

— Спасибо администраторам и всем-всем, кто работает в команде. Спасибо игрокам. Особенно Джикии, Зобнину и Рерову — капитану и вице-капитанам. Около часа назад я попрощался с ними. Они не только хорошие игроки, но и хорошие люди. У нас есть все, чтобы идти вперед: отличные молодые игроки, опытные ребята, россияне и иностранцы. Благодарю всех, сто создал атмосферу внутри коллектива.

И в последнюю очередь, но не последнее по значению: думаю, эта команда еще переживет много хороших моментов. Команда стала на 2 года опытнее. То, что случилось за это время, пошло нам на благо. Безусловно, в следующем сезоне Спартак станет сильнее. Верю, что мы сможем завоевать титулы и стать чемпионом в следующем сезоне.

Спасибо и вам, журналистам. Рад, что у нас сложились хорошие рабочие отношения. Было много встреч на сборах, после игр и так далее. Чувствую, что все вы любите этот клуб. Видел, что вы расстроены, когда Спартак проигрывал. Это бросается в глаза. И мне это нравится, — сказал Тедеско.

Доменико Тедеско возглавляет «Спартак» с сезона 2019/20. По итогам нынешнего сезона команда заняла второе место в РПЛ и получила право сыграть в Лиге чемпионов.

(Артем Калинин)