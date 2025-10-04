Семак — о ничьей «Зенита» с «Акроном»: «Результатом недоволен»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Акроном» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

«Доволен ли я результатом? Нет, конечно. Начали матч хорошо, до забитого мяча был хороший контроль. После забитого интенсивность наша стала ниже, было пару опасных подходов у «Акрона». Наш пропущенный мяч — грубая ошибка. В остальном в обороне сыграли нормально. Вторая часть первого тайма в атаке не понравилась, второй тайм в этом плане был лучше. Не получался удар, к сожалению, не смогли победить», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре РПЛ петербуржцы сыграют с «Сочи» 19 октября.