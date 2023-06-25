Тренер «Ахмата» Ташуев — о состоянии Агаларова: «Скоро будет тренироваться в общей группе»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал корреспонденту «СЭ» состояние здоровья нападающего Гамида Агаларова.

«Агаларов нормально себя чувствует. Он на подходе, работает индивидуально, но скоро будет тренироваться в общей группе. К началу чемпионата он точно будет готов», — сказал Ташуев «СЭ».

В прошлом сезоне Агаларов провел за «Ахмат» 29 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 ассиста.