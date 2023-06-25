Тренер «Ахмата» Ташуев — о состоянии Агаларова: «Скоро будет тренироваться в общей группе»
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал корреспонденту «СЭ» состояние здоровья нападающего Гамида Агаларова.
«Агаларов нормально себя чувствует. Он на подходе, работает индивидуально, но скоро будет тренироваться в общей группе. К началу чемпионата он точно будет готов», — сказал Ташуев «СЭ».
В прошлом сезоне Агаларов провел за «Ахмат» 29 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 ассиста.
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