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Сегодня, 10:09

Тренер «Ахмата» Ташуев — о состоянии Агаларова: «Скоро будет тренироваться в общей группе»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал корреспонденту «СЭ» состояние здоровья нападающего Гамида Агаларова.

«Агаларов нормально себя чувствует. Он на подходе, работает индивидуально, но скоро будет тренироваться в общей группе. К началу чемпионата он точно будет готов», — сказал Ташуев «СЭ».

В прошлом сезоне Агаларов провел за «Ахмат» 29 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 ассиста.

Гамид Агаларов
Футбол
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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