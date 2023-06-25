Алаев рассказал, почему не смог попасть на матч ЦСКА — «Ростов»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему он не смог попасть на матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».

«Я сам не мог пройти на матч ЦСКА — «Ростов», не загружалось приложение «Госуслуги». Это было ожидаемой проблемой, мы ее обсуждали с коллегами и предлагали заранее пройти тестирование. К сожалению, не удалось этого сделать. Это жирный минус нам всем, что болельщики столкнулись с этой проблемой. В целом я уверен, что система будет улучшаться», — сказал Алаев «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье.