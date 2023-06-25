Алан Гатагов считает, что у игроков футбольных академий нет характера: «Все очень печально»
Экс-игрок «Анжи» Алан Гатагов в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался об исключении махачкалинского клуба из состава РФС.
— «Анжи» исключили из членов РФС.
— В котором был я и в котором я забивал... Очень печально. К сожалению, не смотрю за РПЛ. Смотрю чемпионат Италии. Там стильно, красиво и борьба умов. У нас как-то все по шаблону пошло. Надеюсь, что скоро мои единомышленники возьмут верх над нашим футболом, и он будет интереснее.
— Что вы подразумеваете под шаблоном?
— Два притопа три прихлопа, скажем так. Это к тому, чтобы никто ничего не подумал. Никто не выделяется. Говорят тренировать в академии по схеме 4-2-3-1, вот все по одному и тому же и учат. Ничего нового. Ребят приходится переучивать. Характера нет. Лидерских качеств тоже нет у большинства. Все очень печально. Поэтому мы и популярны сейчас.
22 июня РФС объявил об исключении из своих членов девяти профессиональных футбольных клубов. В их числе оказался «Анжи». Махачкалинская команда существовала с 1991 года и была расформирована в июне 2022 года.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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