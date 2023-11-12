Ташуев признан лучшим тренером октября в РПЛ

Сергей Ташуев из «Факела» признан лучшим тренером октября в чемпионате России.

В голосовании он опередил Сергея Семака («Зенит»), Сергея Юрана («Пари НН»), Валерия Карпина («Ростов») и Рашида Рахимова («Рубин»).

Кандидатуру Ташуева поддержали почти 64 процента болельщиков, все пять комментаторов телеканала «Матч! Премьер» и 4 из 5 экспертов.

В октябре «Факел» обыграл «Оренбург» (2:1), «Спартак» (2:0) и сыграл вничью с «Динамо» (0:0).

После 15 туров РПЛ воронежцы набрали 19 очков и идут на 10-м месте в турнирной таблице. В матче 15-го тура команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1), сравняв счет в добавленное время. В 16-м туре «Факел» сыграет на выезде с «Рубином» 26 ноября.